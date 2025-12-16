أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين خروج مسلسل «قبل وبعد» من المنافسة رمضان القادم.

وكتبت مي عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في «إنستغرام»: «نظراً لضيق الوقت قررنا أنا والقائمين على العمل من إنتاج وإخراج وتأليف، تأجيل مسلسل «قبل وبعد» علشان نعمله كويس ويأخد وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد».

ويضم المسلسل النجمة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وسوسن بدر وريم البارودي ومحمود عبدالمغني وكريم عفيفي وريم سامي وليلى عز العرب وإيمان السيد وچودي مسعود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج مها سليم، وإخراج مرقس عادل.