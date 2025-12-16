أشاد المخرج العراقي زين العابدين بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «على رشم»، الذي يُعرض حالياً، مؤكداً أنه فوجئ بالصدى الواسع للعمل والتفاعل الكبير من الجمهور، معتبراً أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يشعر المشاهد بأن العمل يعكس واقعه ويتحدث عنه بصدق.

تحضيرات دقيقة وتحديات فنية

وقال زين العابدين في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن تحضيرات المسلسل استغرقت وقتاً طويلاً، نظراً للحرص على العمل على أدق التفاصيل، بدءاً من النص وحتى الصورة والأداء، مشيراً إلى أن التحدي الأصعب كان تحقيق توازن دقيق بين البعد الإنساني والواقعي، مع الحفاظ على مستوى فني رفيع.

حسم الجدل حول الجزء الثاني

ونفى المخرج وجود أي نية لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «على رشم»، مؤكداً أن قوة العمل تكمن في كونه تجربة متكاملة ومكتملة دون الحاجة إلى التمديد أو الاستمرار بأجزاء لاحقة.

مشاريع فنية جديدة

وكشف زين العابدين عن استعداده لتقديم عملين جديدين قيد التحضير حالياً، موضحاً أن كل مشروع يحمل طابعاً مختلفاً وتجربة جديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الفترة القادمة.