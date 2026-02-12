يشارك الفنان المصري خالد سليم في موسم دراما رمضان من خلال عملين متباينين، إذ يتعاون مع الفنانة التونسية هند صبري في مسلسل «مناعة»، كما يظهر أمام الفنان المصري حنان مطاوع في مسلسل «المصيدة»، في خطوة تعكس حرصه على تنويع أدواره خلال الموسم.

ضابط يواجه الخطر في «مناعة»

يجسد خالد سليم في مسلسل «مناعة» دور ضابط في مباحث المخدرات يدخل في صراع مباشر مع شخصية هند صبري، ضمن أحداث تمزج بين التشويق والبعد الاجتماعي.

أبعاد نفسية في «المصيدة»

أما في «المصيدة»، فيقدم شخصية مختلفة تقوم على صراعات نفسية وتعقيدات إنسانية، داخل حبكة تركز على العلاقات المتشابكة بين الشخصيات، ما يمنحه مساحة أوسع للأداء التمثيلي.

رهان على التنوع

بهذا التنوع، يطل خالد سليم بوجهين دراميين خلال رمضان، بين الإيقاع السريع في «مناعة» والطرح النفسي العميق في «المصيدة».

ويشارك في مسلسل «مناعة» إلى جانب هند صبري نخبة من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، رياض الخولي، كريم قاسم، وآخرون، والعمل من قصة عباس أبو الحسن، ومن إخراج حسين المنباوي.

ويجمع مسلسل «المصيدة» كلاً من حنان مطاوع، خالد سليم، سلوى خطاب، بسنت السبقي، محمد عبدالعظيم، وآخرين، وهو من تأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبو سيف.