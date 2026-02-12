خرجت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لتتحدث للمرة الأولى عن الأزمة التي واجهتها بعد إعلان زواج زوجها محمد عبدالمنصف من سيدة أخرى بشكل مفاجئ، مؤكدة أن الخبر كان صادمًا لها ولأسرتها، خصوصا بعد انتشاره بهذه الطريقة العلنية.

حياة بعيدة عن الأضواء

وأوضحت الخميسي، في تصريحات تلفزيونية، أن حياتهما كانت تسير في هدوء وخصوصية بعيدًا عن الأضواء، لكنها فوجئت بانكشاف الأمر فجأة، معتبرة ما حدث اختبارًا قاسيًا يحمل دروسًا كثيرة، قائلة: «كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة».

التمسك بالأسرة

وأشارت إلى أنها لم تتوقع هذه الخطوة، ووصفت وقع الخبر عليها بأنه صدمة كبيرة، إلا أنها شددت على تمسكها ببيتها وحرصها على استقرار أسرتها، مؤكدة أن الحفاظ على الكرامة لا يتعارض مع حماية الأبناء ومستقبلهم.

دروس من الأزمات

وأضافت أن الأزمات تكشف معادن الناس، وأن الخطأ وارد، لكن الأهم هو الاعتراف به والعمل على إصلاحه، معربة عن شكرها لكل من وقف إلى جانبها وقدم لها الدعم خلال تلك الفترة.

دعوة للصبر والمحبة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على البيوت يحتاج إلى صبر وإيمان وقوة، بينما هدمها قد يحدث بسهولة، داعية إلى التمسك بالمحبة والسلام مهما اشتدت الأزمات.

أحدث أعمالها في رمضان 2026

وعلى الصعيد الفني، تشارك لقاء الخميسي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «روج أسود»، الذي يجمع عددا من الفنانين، منهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، فرح الزاهد وأحمد فهيم، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماق، ويتكوّن من 30 حلقة.