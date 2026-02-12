نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمدينة المنورة، 10,523 زيارة ميدانية على منافذ البيع، استعدادًا لشهر رمضان.



وباشرت الفرق 3,241 بلاغاً، وطبّقت 499 مخالفة فورية على منشآت تجارية مخالفة. وأكدت الفرق أن وتيرة العمل في الأسواق تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع وتدفق الإمدادات للمواد الاستهلاكية.



ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الإنترنت.



جولات استباقية



وأشار فرع الوزارة إلى تنفيذ جولات استباقية على المخابز والمصانع المنتجة للخبز بأنواعه والمنتجات الرمضانية للتحقق من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مؤكدة وفرة السلع الأساسية وتوفر مخزون كافٍ كمًا ونوعًا لتلبية الطلب المتوقع خلال شهر رمضان المبارك.