تقدمت الفنانة التونسية فريال يوسف ببلاغ رسمي ضد الفنانة المصرية نادية الجندي، تتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وأكدت فريال في بلاغها المقدم أن تصريحات نادية الجندي أضرت بسمعتها المهنية والشخصية، مطالبة بتحقيق قانوني عاجل.

اتهامات متبادلة

وأوضحت فريال يوسف أن بدأ الخلاف بعد تصريحات إعلامية تحدثت فيها عن مسلسلها «أسرار» ومستحقاتها المالية، حيث قالت إنها لم تحصل على كامل أجرها من العمل، مما أثار الجدل حول تعامل شركات الإنتاج معها.

تصريحات نارية

وردت نادية الجندي على تصريحات فريال يوسف بوصفها بأنها ممثلة فاشلة أرادت التسلق على نجوميتها، وهو ما دفع فريال لتقديم البلاغ وإثبات الضرر النفسي والمادي الواقع عليها.

إجراءات قانونية

و قدم محامي فريال يوسف، أدلة تشمل تسجيلات تلفزيونية تثبت التصريحات المسيئة، بالإضافة إلى تقرير من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يؤكد صحة الواقعة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة التجمع الخامس للتحقيق تحت رقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية، ومن المتوقع استدعاء نادية الجندي لسماع أقوالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.