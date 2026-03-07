أعلن الفنان المصري محمد رمضان موعد عرض فيلمه الجديد «أسد» في جميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

فيلم أسد

ونشر رمضان البوستر الدعائي لفيلمه الجديد «أسد» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلق قائلاً: «فيلم أسد، مايو 2026، ثقة في الله نجاح».

تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي حول شخصية علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد خلال الحكم العباسي. ويتناول العمل ملامح الصراع والحرية في تلك الحقبة التاريخية.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، كامل الباشا، محمود السراج، ركين سعد، وأحمد عبدالحميد.

والعمل من تأليف خالد دياب ومحمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.