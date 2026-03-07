أكد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، أنه سيتدخل لحل الأزمة بين أسماء جلال ورامز جلال لكنه ينتظر تهدئة الأوضاع أولاً.

مجرد «هزار»

وقال في تصريحات إعلامية: «أقدر موقف كل من الفنانين وسأتولى الوساطة بعد أن تهدأ الأمور.. لا تطرق الحديد وهو ساخن».

وأضاف: تابعت الحلقة المشار إليها ولا أرى أن رامز جلال كان يقصد إيذاء أسماء جلال، مضيفاً: «مجرد هزار وهو يقدرها كثيراً».

كما تناول موضوع الأزمة التي اندلعت بسبب سب الفنان أحمد ماهر للمخرج الكبير توفيق جلال، والد رامز وياسر جلال، موضحاً: «ماهر هو الصديق الصدوق للمخرج الكبير توفيق جلال.. وكان يتكلم بعفوية»، مؤكداً احترام النقابة الكامل للمخرج وأبنائه وتقديرها لمقامه، مع تقديم اعتذار رسمي له.