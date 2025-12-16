أكدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، رغبتها العيش في السعودية، وذلك إثر مشاركتها أمس ضمن العروض الرئيسية لمهرجان «ميدل بيست ساوند ستورم» في الرياض.

وأضافت في مقاطع مصورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما شاهدته في الرياض يعكس حداثة واضحة وتطورا عمرانيا لافتا، والمدينة بدت لي حديثة التنظيم والبنية».

وأشارت في أحد الفيديوهات والذي ظهرت فيه مرتدية حجاب الرأس وعباءة إلى إعجابها بمستوى المرافق والأسواق الفاخرة، وقالت «تجربة التسوق واحدة من أكثر المحطات التي لفتت انتباهي خلال الزيارة».

كما تطرقت الفنانة أيضا إلى طبيعة الأجواء العامة في الرياض، موضحة أنها شعرت براحة نفسية وبهدوء لافت أثناء وجودها في السعودية.