أصبح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، أول إنسان في التاريخ يتجاوز ثروته 600 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة فوربس، مساء الإثنين.

جاء هذا الإنجاز التاريخي مدعوماً بارتفاع حاد في تقييم شركة سبيس إكس الخاصة به، التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار في عرض شراء داخلي حديث.

ثروة إيلون ماسك

وكان ماسك قد تجاوز عتبة 500 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ليصبح أول شخص يحقق هذا الرقم أيضاً، ويمتلك ماسك حصة تقدر بنحو 42% في سبيس إكس، مما أضاف 168 مليار دولار إلى ثروته، لتصل إلى حوالي 677 مليار دولار حتى منتصف أمس الإثنين، حسب حسابات فوربس.

استعدادات سبيس إكس للطرح

وتأتي هذه القفزة وسط استعدادات سبيس إكس للطرح العام الأولي في عام 2026، والذي قد يقدر الشركة بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار، مما قد يجعل ماسك أول تريليونير في العالم.

وتُعد سبيس إكس، التي أطلقت صاروخ فالكون 9 أخيراً حاملاً ساتلاً سرياً لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، أغلى أصول ماسك حالياً.

وساهمت أيضاً حصته البالغة نحو 12% في شركة تسلا في تعزيز ثروته، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 13% حتى الآن هذا العام رغم تراجع المبيعات.

وشهدت الأسهم ارتفاعاً بنحو 4% يوم الإثنين بعد إعلان ماسك عن اختبار سيارات الروبوتاكسي بدون مراقب أمان في المقعد الأمامي، في خطوة تُقرب الشركة من إطلاق خدمة تاكسي آلية كاملة.

كيف ساهمت xAI في تعزيز ثروة ماسك؟

وفي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على حزمة تعويضات تاريخية لماسك قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركات، دعماً لرؤيته في تحويل تيسلا إلى عملاق في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

كما تساهم شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، التي أسسها ماسك، في نمو ثروته، حيث تجري مفاوضات متقدمة لجمع 15 مليار دولار بتقييم يصل إلى 230 مليار دولار، وفقاً لتقارير صحفية.