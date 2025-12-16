محمد الحلو ينتقد الأغنية الحديثة: «الكلمة غابت فغاب التأثير»

انتقد المطرب المصري محمد الحلو حال الأغنية في الوقت الراهن، مؤكدًا أن تراجع الاهتمام بالكلمة هو السبب الرئيسي في ضعف الأغاني المعاصرة، مشددًا على أنها العنصر الأساسي الذي تبنى عليه بقية عناصر الأغنية من لحن وتوزيع وأداء.



انتقاد حال الأغاني المعاصرة

وأوضح الحلو في تصريحات تلفزيونية أن الأغنية الحديثة باتت تركز على الإيقاع واللحن على حساب المعنى، ما أفقدها التأثير والقدرة على البقاء، معتبرًا أن الأعمال الحالية لا تعيش طويلًا.



غياب التكامل بين صناع الأغنية

وأشار الحلو إلى ضرورة تكامل أدوار الشاعر والملحن والموزع والمطرب لإنتاج عمل غنائي متكامل، لافتًا إلى افتقاده للكلمة الجيدة والألحان المتماسكة في المشهد الغنائي الحالي.

واختتم محمد الحلو تصريحاته بالتأكيد على أن أبرز الأغاني في مشواره الفني كانت تلك التي اعتمدت على كلمات قوية وألحان متجانسة، وهو ما يراه نادرًا في الساحة الموسيقية خلال الفترة الأخيرة.