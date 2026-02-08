تحولت لحظات إهمال قاتلة داخل منزل عائلي بولاية أركنساس الأمريكية إلى فاجعة إنسانية صادمة، بعدما لقي رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً مصرعه غرقاً في حوض الاستحمام، فيما وُجهت لوالده اتهامات جنائية خطيرة. وأعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على الأب جيمس داوسون (31 عاماً)، من بلدة ليبانتو، واتهامه بالقتل غير العمد وتعريض سلامة قاصر للخطر، عقب التحقيق في ملابسات الحادثة التي وقعت أثناء وجوده بمفرده في المنزل مع أطفاله.

ووفق إفادة رسمية، أقرّ داوسون بأنه قام بتجهيز حمام دافئ لطفله الرضيع، ثم غادر الحمام متجهاً إلى المطبخ بعد اندلاع مشادة بين طفليه الآخرين بسبب رفضهما تناول الطعام.

غير أن المشهد المأساوي لم يتكشف إلا بعد مرور وقت، إذ جلس الأب لتناول الطعام، ناسياً (بحسب التحقيقات) وجود الرضيع داخل حوض الاستحمام والمياه لا تزال جارية.

ومع عودة الأم إلى المنزل، لاحظت صوت المياه المتدفقة من الحمام، لتواجه زوجها بالأمر. وسرعان ما اندفع الزوجان نحو الحمام ليجدا الطفل مقلوب الوجه داخل الحوض، فاقداً للوعي.

حاول الأب إنعاش الرضيع، فيما سارعت الأم بالاتصال بخدمات الطوارئ، ليُنقل الطفل إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاته لاحقاً.

وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن الشرطة، يواجه داوسون تهمتين من الدرجة الأولى هما: القتل غير العمد، وتعريض سلامة قاصر للخطر.

وأكدت وثائق رسمية أن فرق الطوارئ استُدعيت إلى المنزل عقب بلاغ عن رضيع فاقد للوعي، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتوقيف الأب وإحالته للقضاء.

وولّدت الحادثة صدمة واسعة في المجتمع المحلي، وأعادت فتح النقاش حول مخاطر الإهمال الأسري، وضرورة عدم ترك الأطفال الرضع دون مراقبة ولو لدقائق، فدقائق معدودة قد تكون الفارق بين الحياة والموت.