شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمراجعة تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).

وأكد أن ما حققته المملكة يجسّد أعظم قصة نجاح رقمية في القرن الـ21، بدعمٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتمكينٍ مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورؤيتهما الطموحة لبناء مستقبل تقني شامل.

المملكة تتصدّر مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات

وأوضح السواحه أن التقدم العالمي في مجتمع المعلومات انعكس عالمياً بارتفاع عدد المتصلين بالإنترنت من نحو 800 مليون إلى قرابة 6 مليارات مستخدم، فيما تصدّرت المملكة مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) على المستوى العالمي، وحققت تقدمًا لافتًا في تمكين المرأة في العالم الرقمي، لتصل نسبة مشاركتها إلى نحو 36٪.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز اليوم يتمثل في سد فجوات الذكاء الاصطناعي، المتمثلة في الفجوة الحاسوبية، وفجوة البيانات، وفجوة الخوارزميات، مبينًا أن المملكة سخّرت إمكاناتها لتعزيز قدرات الحوسبة المتقدمة، وإطلاق نماذج لغوية وطنية تسهم في سد فجوة البيانات في العالم العربي، وفي مقدمتها نموذج «علّام» للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحقيق إنجازات علمية عالمية، من بينها فوز العالِم السعودي عمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، في تجسيدٍ للحضور العلمي السعودي على الساحة الدولية.