في تأكيد جديد على التوترات المتصاعدة بين البلدين والتي تحمل انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء)، فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو خارجها.

وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن هذه الخطوة تأتي لمواجهة ما وصفه باستخدام النظام الفنزويلي لعائدات النفط في تمويل تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استولت القوات الأمريكية الأسبوع الماضي على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في إجراء غير معتاد تزامن مع حشد عسكري واسع في منطقة الكاريبي.

وأشار ترمب إلى أن الأسطول البحري الأمريكي المنتشر في المنطقة سيزداد حجماً لضمان إعادة ما وصفه بـ«النفط والأراضي والأصول المسروقة سابقًا» إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن النظام الفنزويلي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن فنزويلا ستتلقى صدمة غير مسبوقة، وأن «نظام مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من حقولنا المسروقة لتمويل أنشطته».