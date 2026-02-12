اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الخميس)، وسائل إعلام إسرائيلية بالترويج لادعاءات مثيرة حول إيران، بهدف إفشال المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، وذلك عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء).



وكتب عراقجي في منشور على حسابه في «X»: «كلما روّجت وسائل الإعلام التابعة لميريام أديلسون لادعاءات مثيرة حول إيران، يجدر بنا التساؤل عن الجهة التي تخدمها، حتى الرئيس الأمريكي أقرّ بولاءاتها الأساسية»، مضيفاً: قبل ساعة واحدة من زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض نشرت «إسرائيل هيوم» أن إيران خدعت ترمب، في إشارة غير مباشرة إلى أن طهران لم تخدع الرئيس الأمريكي.



وأشار إلى أن إعدامات بحق مشاركين في الاحتجاجات لم تُنفّذ، ولم تُختتم أي إجراءات قضائية، بل تم العفو عن أكثر من ألفي سجين، مبيناً أن إسرائيل تستفيد من عرقلة المحادثات.



وشدد عراقجي على ضرورة البحث عن المُضلّل الحقيقي.



وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر الثلاثاء الماضي عفوا أو تخفيفا للأحكام عن أكثر من 2000 من المدانين قضائياً، وفقا للسلطة القضائية التي أوضحت أن القائمة لا تشمل أياً من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.