أعلنت الفنانة المصرية نجلاء بدر تعرضها لحالة تسمم حاد، موضحة شدة المعاناة الصعبة التي مرت بها، معبرة عن ألمها الشديد وتضرعها ألا يمر أحد بتجربة مشابهة.

إصابة بالتسمسم الحاد

وكتبت نجلاء بدر، منشوراً عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قائلة: «أسوأ شيء حدث في حياتي، وربنا ما يوريها لأحد، تعرضت لتسمم شديد جدًا».

وانهالت العديد من التعليقات على منشور نجلاء بدر بالدعاء له بأنها تتخطى تلك الأزمة، متمنياً له المزيد من الصحة والعافية.

نجلاء بدر

أعمال منتظرة

وعلى جانب آخر، تنتظر نجلاء بدر، عرض فيلم «الملحد» التي تشارك فيه العمل مع الفنان المصري أحمد حاتم، وتتمحور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

ويجمع فيلم «الملحد» كلا من أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.