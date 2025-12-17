مصطفى أبو سريع يوضح سبب انفصاله عن زوجته السابقة

فاجأ الفنان المصري مصطفى أبو سريع جمهوره بإعلان انفصاله عن زوجته، مؤكدًا أن الطلاق تم بالتراضي بينهما.

احترام متبادل رغم الانفصال

وأوضح أبو سريع، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، احترامه الكامل لزوجته السابقة، واصفًا إياها بالأم المثالية لأولاده آدم ونوح، مشيرًا إلى أنه لم يلحظ أي تقصير منها في حقه.

استمرار التواصل

وأشار إلى أن الانفصال لا يعني قطع العلاقة بينهما، مؤكدًا استمرار المودة والتواصل من أجل مصلحة أبنائهما، متمنيًا من الله دوام الصحة والعافية لهم، وأن يكون أولاده من الصالحين.

وكان آخر أعمال مصطفى أبو سريع مسلسل «العتاولة 2»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك فيه أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، هدى الإتربي، ميمي جمال وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

أهم أعماله

كما حقق مصطفى أبوسريع شهرة واسعة بأعمال درامية مميزة وناجحة على مدار سنوات طويلة من أبرزها «قانون عمر، بدون ذكر أسماء، فص ملح وداب، أبو شنب، يوم مالوش لازمة،الهرم الرابع، القرد بيتكلم» وغيرها من الأعمال.