أصدرت محكمة بريطانية حكماً تاريخياً بالسجن على رجل بتهمة ارتكاب ما يُعتبر أكبر عملية «احتيال عاطفي» في تاريخ المملكة المتحدة، بعد أن استغل مشاعر النساء لإقناعهن بتحويل أموال طائلة تحت ذرائع الحب والمشاريع الاستثمارية المزيفة.

تفاصيل القضية

استهدف نايجل بيكر، البالغ من العمر 56 عاماً، خمس نساء مطلقات، بما في ذلك أمهات عازبات، عبر تطبيقات المواعدة، وأقنعهن بحبه واهتمامه قبل أن يطلب منهن مبالغ مالية ضخمة وصلت أحياناً إلى 200 ألف جنيه إسترليني، بزعم تمويل «مشاريع استثمارية خالية من المخاطر» على منصات المراهنات.

أرقام الصدمة

بحسب المحكمة، تمكن بيكر من الاستيلاء على نحو مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار أمريكي) من ضحاياه، مستخدماً خدعة الحب كغطاء لإشباع إدمانه على القمار، وتشجيعهن على بيع منازلهن أو اقتراض أموال ضخمة.

الحكم القضائي

أصدرت محكمة «سنيرزبروك» حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً على بيكر، وهو أطول حكم يصدر في بريطانيا في قضايا الاحتيال العاطفي، ليشكل تحذيراً صارماً من استغلال الثقة والمشاعر الشخصية لأغراض مالية.

ردود الفعل

المحكمة أكدت أن القضية تمثل تحذيراً للنساء والأفراد عمومًا بشأن المخاطر المرتبطة بالثقة العمياء عبر التطبيقات الرقمية، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق قبل الانخراط في علاقات مالية أو عاطفية.

عصابات لندن ستقتله

واتُهم بتهديده بإنهاء العلاقات العاطفية إذا لم يُعطينه المزيد من المال، وأخبر إحدى الضحايا أن عصابات لندن ستقتله ما لم تُحوّل له 50 ألف جنيه إسترليني.

وأدلت الضحايا بشهادتهن أمام المحكمة بأن بيكر طلب المال مراراً وتكراراً لأسبابٍ شتى، مدعياً أنه لا يستطيع إطعام أطفاله، أو أنه بحاجة لإصلاح سخان والده، أو أنه مضطر لدفع فواتير الطبيب البيطري.

بمجرد استنزاف الضحية مالياً، عاد بيكر إلى تطبيقات المواعدة للعثور على نساءٍ جديداتٍ يستهدفهن، بحسب وثائق المحكمة.

مفترس خطير

في بيانٍ أدلت به إحدى الضحايا، وهي ضابطة شرطة مطلقة أعطته 80 ألف جنيه إسترليني، وصفته بأنه «مفترس خطير»، وقالت: «ما ظننته حباً وتواصلاً لم يكن سوى تلاعبٍ وخداعٍ لتحقيق مكاسب مالية». وأُدين بيكر بالإجماع في 18 تهمة احتيال عن طريق التزوير بعد محاكمة استمرت شهراً.

وقال القاضي تشارلز فالك، أثناء النطق بالحكم، إن إجمالي الخسائر التي تكبدتها جميع الضحايا تجاوزت 900 ألف جنيه إسترليني. وأضاف: «لقد أخبرت النساء بكل ما أردن أو احتجن إلى سماعه، ورأتك كل واحدة منهن، بامتنان، بمثابة فرصة ثانية لهن لتحقيق السعادة الدائمة، بينما كنتَ تسعى فقط لاستغلالهن».

مُدمنٌ على القمار

وتابع القاضي: «كان هدفكَ الربح المادي البحت. لم تُعر أياً منهن أي اهتمام، وقمت باستغلال ثقتهن بلا رحمة وبلا أدنى شك. وعندما خسرن كل شيء، أو ظننتَ أنهن خسرنه، تخلّيتَ عنهن وانتقلتَ إلى ضحيتك التالية».

واختتم القاضي مخاطباً الرجل: «أنتَ دجالٌ مُدمنٌ على القمار. أخذتَ كل أموالهن وبدّدتها. كنتَ تُدرك تماماً الدمار النفسي والمادي الذي ستُلحقه بهن، لكنك لم تُبالِ.. أنتَ شخصٌ أنانيٌّ للغاية، يجب حماية النساء منه».