رجحت وكالة «فارس» الإيرانية، احتمال التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق جولة مفاوضات جديدة، بعد أن أصدر الرئيس مسعود بزشكيان توجيهات ببدء مسار المفاوضات النووية، في مؤشر إلى تحرك رسمي لبحث إمكانية الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة ضمن إطار يقتصر على الملف النووي.



ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر مطلع تأكيده احتمال بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام القادمة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.



وحسب المصدر فإن مكان وزمان اللقاء لم يحسما حتى الآن، مرجحاً أن تجرى هذه المحادثات المحتملة على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد، اليوم الإثنين، بأن طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة.



وقال بقائي: إن دول المنطقة هي الوسيط في الرسائل المتبادلة، لافتاً إلى تبادل الرسائل حول نقاط مختلفة، ونقرر وندرس حالياً تفاصيل كل مسار دبلوماسي نأمل أن يحقق نتائج خلال الأيام القادمة.



وردا على سؤال حول تصريح ترمب عن تحديده مهلة لإيران، خلال مؤتمر صحفي، قال بقائي «تتصرّف إيران دائماً بنزاهة وجدية في العمليات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل أبداً الإنذارات. لذا، لا يمكن تأكيد هذا الادعاء».



وكان وزير الخارجية عباس عراقجي، شدد على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات. وقال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة شريكاً في التفاوض».



ورداً على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى، قال: «نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه».



وأخبر عراقجي شبكة «سي إن إن» أن «بعض الدول الصديقة في المنطقة» كانت «تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل». ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها «مثمرة».



وحذّر عراقجي من أن الحرب ستكون كارثة للجميع، لافتاً إلى أن إيران تعلمت دروساً كثيرة في الحرب الأخيرة. وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيداً، مضيفاً أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.