مصر: مصرع 3 عناصر خطرة في اشتباكات مع الشرطة وضبط أسلحة ومخدرات بـ 80 مليون جنيه

لقي 3 عناصر جنائية خطرة مصرعها خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بنطاق محافظتي القليوبية والفيوم، وذلك في حملة أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الإثنين)، كشفت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عن نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، كانت تستعد لترويج كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة على نطاق واسع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت القوات الأمنية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حملات موسعة استهدفت أوكار هذه التشكيلات، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق صدور أحكام بالسجن ضدهم في قضايا اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وسرقة بالإكراه، وذلك أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي القليوبية والفيوم.

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، بلغت نحو طن شملت الحشيش والهيدرو والآيس والهيروين والبانجو، بالإضافة إلى ضبط 10 آلاف قرص مخدر.

وتم العثور كذلك على ترسانة من الأسلحة النارية ضمت 72 قطعة سلاح، بينها 19 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و30 فرد خرطوش، وطبنجتان، فضلًا عن كميات من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لتجفيف منابع الجريمة، والتصدي الحاسم لتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.