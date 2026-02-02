أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الإثنين)، اتصالاً هاتفيّاً بوزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وقدّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مستهل الاتصال التهنئة إلى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح له، وتطلعات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.