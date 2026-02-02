توقّع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.



ويتوقع هبوب رياح نشطة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.



وشهدت المدينة اليوم أمطارا خفيفة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.



وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. كما هطلت اليوم أمطار رعدية متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها في منطقة الحدود الشمالية.



ونبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح البحر 25 كلم في الساعة



أفاد تقرير الأرصاد أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.



وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.