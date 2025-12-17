قدّم رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي جلسة تدريبية متخصصة، ضمن برامج مبادرة «سفراء الإعلام»، التي ينظمها المنتدى السعودي للإعلام، تناول خلالها موضوع القيادة الإعلامية في المؤسسات الإعلامية، مستعرضاً بشكل تفصيلي أبعادها المهنية، وتحدياتها العملية، ومتطلبات ممارستها في بيئة إعلامية تتسم بتسارع التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك الإعلامي.

وتطرّق الذيابي إلى مفهوم القيادة الإعلامية بوصفها منظومة متكاملة تجمع بين الإدارة والتحرير والرؤية الإستراتيجية، موضحاً أن القائد الإعلامي اليوم مطالب بإدارة المحتوى، وقيادة الفريق، واتخاذ القرار التحريري في ظل ضغوط الوقت وتعدد المنصات، مع الحفاظ على المهنية والمصداقية. كما تناول دور القائد في بناء سياسات تحريرية واضحة، وتنظيم سير العمل داخل غرف الأخبار، وضبط العلاقة بين العمل التحريري والاعتبارات الإدارية.

وسلّط الضوء على أثر التحول الرقمي في إعادة تشكيل أدوار القيادات الإعلامية، مشيراً إلى أهمية الإلمام بالأدوات الرقمية، وفهم آليات النشر متعدد المنصات، وتحليل بيانات التفاعل، وقراءة سلوك الجمهور، بوصفها عناصر أساسية في اتخاذ القرار الإعلامي. كما ناقش مسؤولية القائد في إدارة الأزمات الإعلامية، والتعامل مع الأخبار العاجلة، والمحتوى الحساس، وردود الفعل الجماهيرية، بما يحفظ صورة المؤسسة ويعزز ثقة الجمهور.

وتناول الذيابي أسباب تراجع بعض القيادات الإعلامية، مبيناً أن من أبرزها الاعتماد على أنماط إدارية تقليدية، وضعف التكيف مع المتغيرات التقنية، وغياب الرؤية طويلة المدى، إضافة إلى القصور في بناء فرق عمل متجانسة وقادرة على التطور. كما استعرض أنماط القيادة في المؤسسات الإعلامية، ومنها القيادة التحويلية التي تركز على التطوير والتحفيز، والقيادة التشاركية القائمة على إشراك الفريق في صناعة القرار، والقيادة التوجيهية، إلى جانب القيادة التكيفية التي تتغير وفق طبيعة المرحلة والتحديات.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية الاستثمار في تأهيل القيادات الإعلامية، وبناء جيل مهني قادر على إدارة المؤسسات الإعلامية بكفاءة، وتعزيز العمل المؤسسي، ورفع جودة المحتوى، وهو ما تسعى إليه مبادرة «سفراء الإعلام»، من خلال برامجها التدريبية والتأهيلية الموجهة للعاملين في القطاع الإعلامي.