أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، طرح مطارات أبها والطائف والقصيم وحائل أمام القطاع الخاص، وستكون البداية بمطار أبها الدولي.

جاء الإعلان عن الطرح خلال كلمة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم في حلقة نقاش بعنوان «استثمار البنية التحتية اللوجستية بين التمويل المشترك والفرص المستقبلية» وهي الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي بدأ أعماله أمس في الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس ناصر بن صالح الجاسر.

وقال الدعيلج إنه سيتم البت في العروض المقدمة لخصخصة مطار أبها خلال الأشهر القادمة، إذ تقدمت 100 شركة بعروض يجرى النظر فيها حالياًً. ويستهدف مشروع خصخصة مطار أبها رفع الطاقة التشغيلية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر على 3 مراحل.

وحول تجربة السعودية مع خصخصة المطارات قال الدعيلج: البداية كانت عام 2016 إذ تمت خصخصة مطار المدينة المنورة في تجربة كانت أنموذجاً رائداً عالمياً، منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته التجربة، إذ تمت زيادة سعة المطار من 3 ملايين إلى 8.5 مليون مسافر وتم الاتفاق على زيادة السعة إلى 18 مليوناً.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تقوم على الحوكمة والجودة والتنظيم من الجانب الحكومي، والتمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل من جانب القطاع الخاص.