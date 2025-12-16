طمأنت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها على حالتها الصحية، بعد تداول شائعات خلال الفترة الماضية حول تدهور وضعها الصحي ودخولها المستشفى.

وكتبت شيرين عبدالوهاب منشوراً عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، أكدت فيه أنها تتمتع بصحة جيدة وتوجد في منزلها، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالتها الصحية عارٍ تماماً من الصحة.

إجراءات قانونية

وأوضحت شيرين عبدالوهاب أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي تلك الشائعات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار صورة متداولة لشيرين عبدالوهاب أثناء وجودها في المستشفى، ربطها البعض بتعرضها لوعكة صحية، إلا أن الفنانة نفت هذا الأمر رسمياً في بيان صادر عنها، مؤكدة صحة حالتها وعدم تعرضها لأي أزمة صحية.