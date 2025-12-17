رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 9 مناطق خلال الساعات الـ24 الماضية، تصدرتها منطقة الحدود الشمالية بتسجيل أعلى معدل كميات بلغ 16.7 ملم في مطار رفحاء.

وبحسب التقرير اليومي الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 111 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس (الثلاثاء)، حتى التاسعة من صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والجوف.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في شقراء 14 ملم، وفي الحُريق - شقراء 12 ملم، فيما سجّلت منطقة القصيم 11 ملم في شري - بريدة، وفي حي العليا - الأسياح 10.6 ملم، وفي المنطقة الشرقية سجلت الجبيل 13.1 ملم، ومحطة القاعدة الجوية – حفر الباطن 9.8 ملم، فيما سجلت منطقة عسير في وادي زيد - النماص 3.6 ملم، وفي محطة وادي الحياة – سراة عبيدة 2.2 ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة تبوك 5.3 ملم في الوجه، و2 ملم في المعظم - تيماء، وفي منطقة حائل سجلت محطة الشيحية - بقعاء 8.5 ملم، وفي سميراء 7.2 ملم، فيما شهدت منطقة الحدود الشمالية هطول 10.9 ملم في مطار طريف، و8 ملم في حي الورود - العويقلية، وفي منطقة جازان سجلت محطة العيدابي 5.6 ملم، وفي الدائر 4.7 ملم، وفي منطقة الجوف سجلت عين حواس في محافظة القريات 11 ملم، وفي طبرجل 3.4 ملم.