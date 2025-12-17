تنظم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجولة الرابعة من سباق «تقدير» للمشي للمتقاعدين، وذلك يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، في كورنيش جدة ممشى واجهة روشن البحرية بمدينة جدة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز علاقتها بالمتقاعدين، وتفعيل دورها في تقديم مبادرات اجتماعية وصحية تسهم في تحسين جودة حياتهم بعد التقاعد.



ويأتي تنظيم السباق بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ بهدف إتاحة فرصة للمتقاعدين والمتقاعدات في مدينة جدة للمشاركة في تجربة رياضية واجتماعية محفّزة، تشجع على تبنّي نمط حياة صحي ومستدام عبر ممارسة الأنشطة البدنية، إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد مجتمع المتقاعدين، والتعريف بمزايا البرنامج وما يقدمه من خدمات وعروض نوعية تُثمّن جهودهم وتدعم رفاهيتهم.



وتنطلق فعاليات السباق في كورنيش جدة من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 مساءً، ويتضمن ثلاثة مسارات متنوعة، تشمل المسار الأول بطول (1.5) كم، والمسار الثاني بطول (2.5) كم، والمسار الثالث بطول (5) كم، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق «GOSI».



وتأتي هذه الجولة ضمن توجه التأمينات الاجتماعية في توسيع نطاق سباق «تقدير» ليشمل عددًا من مناطق المملكة، في ظل الإقبال المتزايد الذي شهدته الجولات السابقة؛ إذ أُقيمت الجولة الأولى في فبراير الماضي بالمدينة الرقمية بالرياض، تلتها الجولة الثانية في أكتوبر بمدينة أبها بمنطقة عسير، فيما أُقيمت الجولة الثالثة خلال شهر ديسمبر الجاري في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط أجواء احتفالية وتنظيم حظي بإشادة المتقاعدين وأسرهم.

ويُعد السباق إحدى مبادرات برنامج تقدير التي تقدمها التأمينات الاجتماعية لفئة المتقاعدين، تقديرًا لما قدموه من عطاء خلال مسيرتهم المهنية، ويرتكز البرنامج على بناء شراكات فاعلة مع عدد من شركاء النجاح لتقديم خدمات ومزايا متنوعة تسهم في تعزيز جودة حياة المتقاعدين بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومساراته.