رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، حفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح لجمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود الجمعية في توفير بيئة عمل محفزة تقوم على تكافؤ الفرص لتمكين المرأة من تطوير قدراتها وتأهيلها، تماشياً مع توجيهات القيادة لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات شريكاً أساسيّاً في التنمية الوطنية.

وألقت رئيسة مجلس إدارة جمعية أفق الدكتورة سعاد الدريويش، كلمة عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، مثمّنةً الرعاية والحضور المشرف، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتمكين المرأة ودعم مسيرتها التنموية.

وأوضحت الدريويش أن مبادرة رائدات الشرقية هي مشروع متكامل يهدف إلى تمكين الفتيات في المنطقة الشرقية من اكتساب المهارات العملية وريادة الأعمال في مجالات متنوعة ذات طلب متزايد في السوق المحلية، بما يفتح لهن آفاقاً واسعة لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن البرنامج ينفذ من خلال 6 مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة، تشمل ورش العمل، التدريب العملي، الإرشاد التجاري، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض، ويوفر البرنامج بيئة دعم وشبكات تواصل مع خبراء ورواد أعمال لتسهيل انطلاق المشاريع.

وأكدت الدكتورة الدريويش أن الجمعية مستمرة في تطوير برامجها النوعية الهادفة إلى تمكين الفتيات، وتعزيز قدراتهن، وتحويل طموحاتهن إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.