تشهد العاصمة الرياض إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للأراضي البيضاء السكنية عبر منصة التوازن العقاري اليوم (الأربعاء)، وسط ترقب كبير من آلاف المتقدمين الراغبين في امتلاك أرضهم الخاصة.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن مرحلة اعتراضات أهلية الاستحقاق التي انطلقت في الثامن من نوفمبر 2025 قد انتهت بعد دراسة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في اختيار المستحقين.

وجاءت خطوات البرنامج منظمة بعناية، بدءاً من إطلاق المنصة في 11 سبتمبر 2025، مروراً بانتهاء فترة التقديم في 23 أكتوبر، وإعلان أسماء المؤهلين، وصولاً إلى مرحلة الاعتراضات التي انتهت في الثامن من ديسمبر.

ويأتي الإعلان اليوم تمهيداً للبيع على الخارطة عبر المنصة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التوازن في السوق العقارية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بطريقة شفافة وعادلة لجميع المستفيدين.