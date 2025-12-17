كشف مكتب الإحصاء الأمريكي في تقريره الأحدث الصادر في ديسمبر، عن تحول ديموغرافي جذري يعيد رسم خريطة العالم بحلول عام 2100، حيث ستكون أفريقيا القارة الأصغر سناً والأكثر حيوية، بينما تشهد شرق آسيا وأوروبا شيخوخة دراماتيكية وانكماشاً سكانياً يهدد اقتصاداتها وقوتها العسكرية.

ويعتمد مكتب الإحصاء الأمريكي في قاعدة بياناته الدولية على تحليل مئات المصادر العالمية، بما في ذلك الإحصاءات الوطنية والمسوحات، لتقديم توقعات سكانية دقيقة حتى عام 2100.

وتظهر الأرقام أن أفريقيا ستصبح مركز الثقل الديموغرافي العالمي، مع توقع تضاعف سكانها أكثر من مرة بين عامي 2030 و2100، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها بنسبة 155%، بينما سينخفض عدد سكان آسيا بنسبة 9%، وأوروبا بنسبة 16% بسبب الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة على المدى الطويل.

الكونغو مفاجأة العالم المنتظرة

كما يتوقع أن ينكمش عدد سكان أمريكا الجنوبية بنسبة 12%، في حين سيشهد عدد سكان أمريكا الشمالية زيادة محدودة بنسبة 4%، نتيجة للهجرة وليس للولادات.

وعلى صعيد الدول الفردية، يتوقع أن تصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية دولة عملاقة سكانيا، حيث سيرتفع عدد سكانها من 139 مليون نسمة في 2030 إلى 584 مليون نسمة بحلول القرن المقبل، وهو أكبر نمو سكاني على مستوى العالم.

كما يتوقع أن تضيف نيجيريا 283 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، فيما ستضيف كل من تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر نحو 100 مليون نسمة لكل منها. في المقابل، من المتوقع أن تشهد الصين تراجعا حادا في عدد سكانها، من 1.4 مليار نسمة إلى 662 مليون نسمة، وهو أكبر انخفاض سكاني لأي دولة في التاريخ المسجل.

انكماش سكاني يهدد العديد من الدول

وستدخل أوروبا وبقية دول شرق آسيا مرحلة انكماش سكاني طويل الأمد، ما سيؤثر على أسواق العمل والجيوش والسياسات العامة، أما الولايات المتحدة، فسيشهد عدد سكانها زيادة محدودة مدفوعة أساسا بالهجرة المتوقعة، ليصل عدد السكان إلى نحو 370 مليون نسمة، ارتفاعًا من 343 مليونا حاليا.

وعلى الصعيد العالمي، ستحتفظ الهند بالمركز الأول من حيث عدد السكان مع نحو 1.5 مليار نسمة، حتى مع تباطؤ نموها، وهي الدولة الوحيدة بين أكبر ثلاث دول سكانيًا التي لا يُتوقع أن تشهد تراجعًا هذا القرن.

في المقابل، تواجه روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا انهيارا ديمغرافيا هيكليا ناجما عن الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدلات الإحلال.

تباطؤ النمو السكاني العالمي

وتشير التوقعات إلى أن أفريقيا المزدهرة ستوفر معظم القوى العاملة العالمية في المستقبل، وستصبح أيضًا مركزًا مهمًا للمستهلكين والمجتمعات الدينية والمدن الحضرية، وفي المقابل، سيحد الشيخوخة وتراجع عدد السكان في أوروبا وشرق آسيا من القوة العسكرية، ويبطئ النمو الاقتصادي، ويزيد التنافس على استقطاب المهاجرين.

وتأتي هذه التوقعات في سياق تباطؤ النمو السكاني العالمي بسبب انخفاض معدلات الخصوبة في معظم الدول المتقدمة والناشئة، مع استثناء ملحوظ في أفريقيا جنوب الصحراء حيث تظل معدلات الخصوبة مرتفعة نسبياً.

ويؤكد تحليل منصة «أكسيوس» لهذه البيانات على أن أفريقيا ستكون مركز الثقل الديموغرافي الجديد، مع تضاعف سكانها أكثر من مرة بين 2030 و2100.