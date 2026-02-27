نفذت فرق الطوارئ التابعة لمشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا أمس (الخميس) عملية إتلاف 1681 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال المركز الإعلامي للمشروع في بيان صحفي إن المواد التي تم إتلافها شملت قذائف متنوعة، وألغاماً، وصواريخ، جاءت على النحو التالي: 9 صواريخ موجهة M79، 5، قذائف مدفعية (عيار 122)، 18 قذيفة عيار (85)، 187 قذيفة (عيار 30)، 16 قذيفة هاون (عيار 81)، 98 قذيفة هاون (عيار 60)، 86 قذيفة (عيار 40)، 12 لغماً مضاداً للأفراد، 12 قذيفة هاون (عيار 82)، 262 قذيفة (عيار 23)، 3 قذائف بي 10، 28 قذيفة آر بي جي، 17 قنبلة يدوية، 30 فيوز لغم مضاد للدبابات، 107 فيوزات صواريخ كاتيوشا، 791 طلقة (عيار 12.7).

وقال المركز إن هذه العملية تعد الخامسة من نوعها في مدينة المكلا في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي، موضحاً أن أعمال المشروع متواصلة خلال شهر رمضان المبارك لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية.

وأضاف أنه بهذه العملية تصبح كمية المواد التي تم إتلافها من قبل فرق المشروع في المكلا منذ 17 يناير الماضي 11,487 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.