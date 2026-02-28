أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده “ستستخدم كافة قدراتها الدفاعية والعسكرية للدفاع عن الشعب الإيراني، انطلاقا من حقه الأصيل في الدفاع عن النفس”، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، السبت.

اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية الخليج

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عراقجي أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع نظرائه في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، أطلعهم خلالها على “آخر المستجدات الميدانية والسياسية”.

وأكد الوزير الإيراني خلال الاتصالات تمسك بلاده بسياسة حسن الجوار والصداقة مع دول المنطقة، داعيا دول الخليج إلى منع الولايات المتحدة وإسرائيل من استغلال منشآتها أو أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

وأوضح عراقجي أن الحرب، بحسب تعبيره، “ليست موجهة ضد الشعب الإيراني فحسب، بل ضد جميع دول المنطقة”.

بقائي: العدوان إعلان حرب

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده “ستدافع عن نفسها بكل الإمكانيات”، واصفا ما تتعرض له إيران بأنه “مخالف للقوانين الدولية ويعتبر إعلان حرب”.

وأضاف: “للمرة الثانية تتعرض سيادتنا الوطنية وأراضينا لهجوم من قبل أمريكا وإسرائيل”، مؤكدا أن طهران تواصلت مع مجلس الأمن الدولي لإدانة ما وصفه بالعدوان والعمل على وقف الحرب.

وكشف بقائي عن “مقتل 24 طفلا في محافظة هرمزكان”، منتقدا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بقوله إن الأخير “يدعي مساعدة الشعب الإيراني” في وقت تتعرض فيه البلاد للهجمات.

تصعيد مفتوح على كل الاحتمالات

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق ينذر باتساع رقعة المواجهة، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة ومساعٍ دولية لاحتواء الموقف، بينما تؤكد طهران تمسكها بخيار الرد ضمن ما تعتبره إطارا قانونيا للدفاع عن سيادتها