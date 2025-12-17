أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية» عن تقديم عضو مجلس الإدارة «غير التنفيذي» الدكتور خالد عبدالجليل بترجي استقالته في تاريخ 11 ديسمبر الجاري بناء على رغبته، إذ يعد عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ إدراجها.



وأكدت الشركة في بيان على «تداول» أن أسباب الاستقالة تعود إلى «اختلاف وجهات النظر بشأن آلية عمل مجلس الإدارة والتعاملات مع أطراف ذات علاقة وهيكل الحوكمة وتركيز السلطة».



وتحفظت الشركة في بيانها على ما ورد في نص الاستقالة من مبررات تمثّل وجهة نظر مقدمها الشخصية فقط، ولا تعكس الواقع الفعلي لأعمال الشركة أو ممارسات مجلس إدارتها، ولا تستند إلى أي اعتراضات أو تحفظات نظامية موثقة في محاضر المجلس أو لجانه أو إلى ملاحظات صادرة من المراجع الخارجي أو الجهات الرقابية المختصة. وتؤكد الشركة التزامها الكامل بقواعد الحوكمة والأنظمة ذات العلاقة وأن هذه الاستقالة وما ورد ضمنها لا يترتب عليها أي أثر على المركز المالي للشركة أو استمرارية أعمالها أو سلامة قرارات مجلس الإدارة.



ونوهت بأن مجلس إدارتها سيحتفظ بكامل حقوقه النظامية في اتخاذ ما يراه مناسباً حيال ما ورد في نص الاستقالة وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.



وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال تعيين عضو بديل وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.