أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، موافقته على أكبر صفقة تصدير غاز طبيعي في تاريخ إسرائيل، تهدف إلى توريد الغاز إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

صفقة مليارية

وقال نتنياهو في بيان تلفزيوني: «لقد وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار)، هذه الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، ستورد الغاز الطبيعي إلى مصر».

وأضاف أن الصفقة، التي كانت متعثرة بسبب بعض القضايا العالقة، ستساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

حقل ليفياثان يغطي الطلب

وبحسب وكالة «رويترز»، تم توقيع اتفاق التصدير في أغسطس الماضي، ويغطي توريد غاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي، أحد أكبر الحقول في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الصفقة في تخفيف أزمة الطاقة الحادة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن انخفض إنتاجها المحلي عن الطلب.

وبدأ إنتاج الغاز في مصر في الانخفاض منذ 2022، فيما تعتمد الصفقة على توسعة إنتاج حقل ليفياثان، الذي تديره شركة شيفرون بالشراكة مع شركات إسرائيلية، لضمان تدفق الغاز بشكل مستدام.