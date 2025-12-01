رفض الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستبعاد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين القادمة المقرر عقدها في فلوريدا عام 2026، مؤكدًا أن بلاده عضو مؤسس ودائم في المجموعة ولن تتخلى عن هذا الوضع.



لماذا قاطعت أمريكا قمة G20؟

وكانت الولايات المتحدة قد قاطعت قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر الماضي، في ظل رئاستها الدورية للمجموعة.

وخلال غيابه، كرّر ترمب مزاعم مفادها بأن الحكومة ذات الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا تمارس اضطهادًا ممنهجًا ضد الأقلية البيضاء، وأنها ترتكب «إبادة جماعية» بحق الأفريكان (ذرية المستوطنين الهولنديين) ومصادرة أراضي المواطنين البيض.



رد رامافوزا على ترمب

وفي خطاب حالة الأمة الذي ألقاه مساء الأحد، قال رامافوزا:«جنوب أفريقيا كانت وستظل عضوًا كاملاً ونشطًا وبنّاءً في مجموعة العشرين»، مضيفًا أن ادعاءات ترامب بـ«الإبادة الجماعية ضد الأفريكان» ليست سوى «معلومات كاذبة صارخة».

وأوضح الرئيس الجنوب أفريقي أن الخلاف الدبلوماسي الحالي يعود إلى رفض بريتوريا تسليم الرئاسة الدورية للمجموعة إلى ممثل رفيع في السفارة الأمريكية حضر حفل الختام فقط، بينما تؤكد جنوب أفريقيا أنها سلّمت الرئاسة فعليًا إلى مسؤول في السفارة الأمريكية، وفقًا للبروتوكول المعمول به.

ورغم حدة التوتر، أشار رامافوزا إلى أن شركات أمريكية كبرى ومنظمات من المجتمع المدني الأمريكي شاركت بفاعلية في الفعاليات المصاحبة للقمة في جوهانسبرغ الشهر الماضي. وأكد قائلاً:«نُقدّر هذه العلاقات البنّاءة وسنواصل العمل داخل إطار مجموعة العشرين»، في إشارة واضحة إلى رغبة بريتوريا في احتواء الأزمة والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن.

توتر العلاقات بين إدارة ترمب وجنوب أفريقيا

وتُعد هذه التطورات حلقة جديدة في سلسلة التوترات الدبلوماسية بين إدارة ترمب وحكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ سنوات، لا سيما حول قضايا إصلاح الأراضي والعلاقات العرقية في جنوب أفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري.