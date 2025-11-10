استقر سعر الدولار الأمريكي في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الإثنين)، بعد تجديد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، على الرغم من أن المؤشرات تشير إلى أن الكونجرس قد يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد فتح الحكومة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% ليصل إلى 99.740، مختتمًا سلسلة من الخسائر التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تراجع الين واليورو.

وسجل الدولار مقابل الين 153.82 ين، مرتفعًا بنسبة 0.3% عن مستوياته في أواخر الأسبوع الماضي، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.155 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.314 دولار بانخفاض بنسبة 0.2%.

وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.1261 مقابل الدولار، دون تغيير في التعاملات الآسيوية المبكرة، في حين زاد الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته بنسبة 0.1% عند 0.6502 دولار.