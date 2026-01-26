لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في حادثة غرق عبارة اليوم، كانت تقل 342 راكبًا في جنوب الفلبين.

وأوضحت رئيسة إحدى البلديات بمقاطعة «باسيلان» أرسينا كاهينغ نانوه في منشور، أن العدد المؤكد للقتلى بلغ ثمانية جراء غرق العبارة «تريشا كيرستين 3» خلال إبحارها باتجاه جزيرة سولو.

فيما أشارت مسؤولة الاستجابة للطوارئ في المقاطعة رونالين بيريز، إلى أنه تم إنقاذ 138 شخصًا على الأقل، مضيفة أنه تم نقل 18 شخصًا إلى أحد المستشفيات المحلية.

وتابعت «كانت العبارة تبحر من مدينة زامبوانغا إلى جزيرة جولو عندما وقعت الحادثة».

وأعلن خفر السواحل الفلبيني، أنه ينسق لإمداد مركزه في جنوب مينداناو بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.