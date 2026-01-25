رد المطرب السوري الشامي على الجدل المثار حول طريقة سلامه على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفل Joy Awards، بعدما قام بتقبيل يده بدلاً من يدها لتبادل التحية، مؤكّداً أن الأمر لم يكن أكثر من تصرّف بسيط نابع من الاحترام والتقدير.

احترام للمساحة الشخصية

أوضح الشامي في منشور عبر حسابه على «إنستغرام» أنه التزم بالمساحة الشخصية لعدم وجود معرفة سابقة مع نانسي عجرم، معتبراً أن سلوكه جاء متوافقاً مع بروتوكول الموقف، ولا يحمل أي دلالات أخرى تستدعي التضخيم.

بروتوكول طبيعي لا يستدعي التضخيم

وشدّد الشامي على أن الجدل الدائر حول الواقعة مبالغ فيه، داعياً إلى عدم تحميل الموقف أكثر مما يحتمل، خصوصاً أنّه كان طبيعياً ومقبولاً من الطرفين.

منافسته مع فضل شاكر

كما تحدّث الشامي عن ترشحه لجائزتي المطرب المفضل والأغنية المفضلة في Joy Awards، معبّراً عن فخره بوضع اسمه بجانب الفنان اللبناني فضل شاكر ضمن المنافسين، مؤكداً أنّ ترشيحه أيضاً يستحق التقدير.