قبضت الجهات الأمنية في منطقة الشيخ زايد في القاهرة على شقيق الفنانة رنا رئيس بعد العثور على سلاح أبيض ومواد مخدرة داخل السيارة التي كان يستقلها.

الاحتجاز للتحقيق

واقتيد شقيق رنا رئيس إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة، وأمرت النيابة العامة بحجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

ومن جهتها، التزمت الفنانة المصرية الصمت إزاء الخبر دون أن يصدر عنها أي تعليق.

ضيفة شرف

واكتفت رنا رئيس هذا العام بالظهور كضيفة شرف في الحلقة 12 من مسلسل «سوا سوا» من خلال شخصية كنزي، زوجة فضل الذي جسده الفنان أحمد داش.

وشهدت الحلقة مزيجًا من الدراما والكوميديا بعد لقاء صدفة بين فضل وصديقه هيما وأحلام التي جسدت دورها هدى المفتي، وهو ما دفع فضل لدعوة هيما للإقامة في منزله لمدة يومين، مما أثار توترًا مع زوجته كنزي.