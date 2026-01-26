حسم التعادل 1-1 قمة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي بين روما وضيفه إيه سي ميلان، في مباراة أقيمت أمس (الأحد) على ملعب «الأوليمبيكو».

ميلان يتقدم.. وروما يرد سريعاً

افتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 62، بعد عرضية متقنة أرسلها النجم الكرواتي لوكا مودريتش من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، قابلها اللاعب كوني دي وينتر برأسية رائعة استقرت في الشباك.

ورد روما سريعاً في الدقيقة 74، بعد احتساب ركلة جزاء ترجمها لورينزو بيليغريني إلى هدف من تسديدة قوية على يمين حارس ميلان.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخراً بخمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

في المقابل، ارتفع رصيد روما إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بعدما حقق التعادل الأول هذا الموسم، إلى جانب 14 انتصاراً و7 هزائم.