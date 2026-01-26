حقق يوفنتوس فوزاً عريضاً على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة

أنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدماً بهدف في الدقيقة 22، بعد تمريرة مميزة استلمها جوناثان ديفيد بصدره داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز كينان يلدز تقدم البيانكونيري بالهدف الثاني، بعد أن انفرد بحارس مرمى نابولي أليكس ميريت وسدد الكرة بهدوء على يساره.

من مباراة يوفنتوس ونابولي.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة، أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثالث لأصحاب الأرض، بتسديدة بعيدة المدى فاجأت الحارس وسكنت الشباك، ليحصد يوفنتوس ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة، متساوياً مع روما صاحب المركز الرابع، ومتأخراً بنقطة واحدة خلف نابولي صاحب المركز الثالث.