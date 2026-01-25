أعلن الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية مارك وينترهوف، أن الشركة قررت خفض إمداداتها مما تستورده من مواد من الصين خلال العام الحالي 2026، على أمل أن تقيم علاقات جديدة مع الشركات التي تختص باستخراج المعادن النادرة السعودية.

وقال وينترهوف لموقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي، إن لوسيد ستتخلى كلياً عن وارداتها من الصين من المغناطيس، مفضِّلةً منتجات مصنع لمعالجة المعادن الأرضية النادرة تعتزم شركة معادن السعودية العملاقة بناءه بالتعاون مع شركة إم بي ماتيريالز، التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف، أن شركة لوسيد تسعى بشكل متزايد إلى توفير حاجتها من قطع الغيار من داخل السعودية، خصوصاً في غمرة استعداداتها لصنع سيارتها الكهربائية المتوسطة الحجم في مصنعها في جدة (غرب السعودية) بحلول نهاية العام الحالي. ويمتلك صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية أكثر من 60% من أسهم شركة لوسيد. وقدرت السعودية حجم ثرواتها المعدنية بأكثر من 2.1 تريليون دولار.