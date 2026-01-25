أجل المخرج المصري معتز التوني تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمع النجمين أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، إلى شهر مارس القادم، لانشغال بطلة الفيلم ياسمين عبدالعزيز في تصوير مسلسل «وننسى اللي كان» المقرر عرضه رمضان القادم.

العرض في الصيف

ورغم تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم المقرر عرضه في عيد الفطر القادم، إلا أن ضيق الوقت دفع التوني لاتخاذ قرار التأجيل لعرض الفيلم الصيف القادم.

و«خلي بالك من نفسك» بطولة أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.