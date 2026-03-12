استبعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نقل مباراة كأس فيناليسيما 2026 التي تجمع بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين في لقاء مرتقب يجمع حاملي الألقاب القارية يوم 27 مارس على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة إلى ملعب سانتياغو برنابيو بـ«مدريد»، مطالباً باللعب على أرض محايدة في البرتغال أو إيطاليا، بسبب الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط بسبب الحرب (الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية).



يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان قطر جدولت 6 مباريات دولية، وهي على النحو التالي:



• 26 مارس: منتخب مصر أمام منتخب السعودية على استاد أحمد بن علي.



• 26 مارس: منتخب قطر أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.



•27 مارس: كأس فيناليسيما منتخب الأرجنتين أمام منتخب إسبانيا على استاد لوسيل.



• 30 مارس: منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا على استاد لوسيل.



• 30 مارس: منتخب السعودية أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد.



• 31 مارس: منتخب قطر أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل.