قلب فريق ضمك تأخره بهدف أمام مضيفه النجمة لفوز قوي بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الـ26 (جولة يوم العلم) لدوري روشن السعودي للمحترفين.



رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن الإثارة والندية ظهرتا في الشوط الثاني، إذ تمكن النجمة من التقدم بالنتيجة عن طريق لاعبه فيليب كاردوسو (د: 51)، ليسيطر ضمك على مجريات اللقاء وتمكن من تعديل النتيجة بواسطة لاعبه ياكو ميتيه (د: 64)، ومن ثم تألق نجم ضمك فلينتين فادا، إذ أحرز الهدف الثاني (د: 78)، وصنع الهدف الثالث لزميله جوناثان أوكيتا (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الـ4 ويصل للنقطة 22 في المركز الـ15، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ20 وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ18 والأخير.