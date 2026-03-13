أدرك فريق التعاون تعادلاً قاتلاً مع مضيفه نيوم في اللقاء الذي انتهى بهدفين لكل منهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ26 (جولة يوم العلم) لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين لاسيما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتمكن فريق نيوم من إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل جاء عن طريق لاعبه لوتشيانو رودريغيز (د: 23)، وفي الشوط الثاني استطاع التعاون إدراك التعادل عن طريق مهاجمه روجيرو مارتينيز (د: 70)، وعاد فريق نيوم للتقدم مجدداً بالنتيجة بواسطة مهاجمه الكسندر لاكازيت (د: 76)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لفريق التعاون (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وبهذه النتيجة حقق الفريقان تعادلهما السادس في الدوري، ووصل التعاون للنقطة 45 في المركز الـ5، فيما وصل نيوم للنقطة 33 في المركز الـ8.