حقق فريق الحزم 3 نقاط مهمة بعد تفوقه على جاره الخلود بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم في ديربي الرس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ26 (جولة يوم العلم) لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور فريق الحزم الذي تمكن من التقدم بالنتيجة مبكراً عن طريق لاعبه نواف الحبشي الذي انطلق بالكرة من الجهة اليسرى ومررها لزميله أبو بكر باه الذي أعادها له ليسددها الحبشي قوية في المرمى كهدف أول للحزم (د: 9)، وكاد الحبشي أن يهز الشباك مجدداً ولكن تسديدته اعتلت العارضة، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الخلود من العودة للقاء بعد مهارة فردية عالية من عبدالعزيز العليوة الذي مرر كرة أرضية لزميله راميرو إنريكي ليسددها مباشرةً داخل الشباك كهدف أول وتعادل للخلود (د: 44)، وفي الشوط الثاني تحصل فريق الحزم على ركلة جزاء تقدم لها عمر السومة ولكنه أضاعها بعد أن تألق الحارس كوزاني في التصدي لها، وتمكن إنريكي من إحراز هدف لفريقه الخلود ولكن راية التسلل كانت حاضرة، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تمكن الحزم من التقدم مجدداً بعد تألق البديلين أمير سعيود الذي تلاعب بدفاع الخلود ومرر كرة أرضية للبديل الآخر عبدالعزيز الضويحي ليسددها في المرمى كهدف ثانٍ للحزم (د: 86)، لينتهي اللقاء بفوز الحزم بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق الحزم فوزه الـ8 ويصل للنقطة 31 ويقفز للمركز الـ9، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ14.