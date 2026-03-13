تحت ظلال النخيل وفي رحاب المدينة المنورة التي تفيض سكينة في ليالي الشهر الفضيل، احتضنت «مزرعة البساطية» لقاء مفعماً بالود نظمته هيئة الصحفيين السعوديين بفرع المنطقة، حيث امتزج عبق المكان بروحانية الزمان ليرسم مشهداً من التلاحم الإنساني والمهني بين رواد الكلمة وصناع المحتوى. وفي تلك الأمسية التي ازدانت بحضور جمع نخبوي من الإعلاميين، تجلت أسمى قيم التواصل التي يحرص عليها رئيس الهيئة عضوان الأحمري، ومجلس الإدارة، حيث استهل مدير الفرع عماد الصاعدي اللقاء بكلمات ترحيبية لامست القلوب قبل العقول، مهنئاً الجميع ببركة الشهر ومؤكداً أن مثل هذه اللقاءات ليست مجرد تقاليد اجتماعية، بل هي جسور تُبنى لتوطيد أواصر التعاون وتنمية مهارات الكوادر الإعلامية بما يليق بمكانة طيبة الطيبة، وقد تحول السحور الرمضاني إلى فضاء رحب لتبادل الرؤى والخبرات في حوارات ثقافية هادئة تسعى للارتقاء بالحراك الصحفي وتطوير أدواته، لتظل هذه الفعالية شاهدة على أن الصحافة في جوهرها هي رسالة بناء وعلاقات مهنية سامية تخدم مسيرة الإعلام السعودي وتطلعاته المستقبلية في ظل تلاحم الأسرة الإعلامية الواحدة.