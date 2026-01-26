فُجع الوسط الرياضي المصري بوفاة لاعب شاب في دوري الدرجة الرابعة متأثراً بإصابة خطيرة تعرض لها خلال مباراة فريقه مركز شباب البكاري ضد فريق الشيخ زايد.

تفاصيل الإصابة ومحاولة الإنقاذ

واصطدم لؤي رجب سيد، لاعب مركز شباب البكاري، بحارس مرمى الشيخ زايد، ما أدى إلى إصابته بثقب المعدة، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة.

اتحاد الكرة ينعى اللاعب

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، وأصدر بياناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «ينعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».