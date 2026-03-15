تفاعل واسع صاحب تغريدات نادي النصر عبر منصة «X» بعد فوزه على الخليج في دوري روشن السعودي، إذ رأى متابعون أن مضمون المنشورات حمل رسائل غير مباشرة مرتبطة بصراع المنافسة مع الهلال، بينما اعتبر آخرون أنها مجرد احتفاء طبيعي بالانتصار.



ونشر الحساب الرسمي للنصر مجموعة صور من المباراة مرفقة بعبارات احتفالية، ركزت على روح الفريق والانتصار، غير أن صياغة بعض الكلمات والرموز في المنشورات دفعت عدداً من المتابعين إلى تفسيرها على أنها إشارات مبطنة إلى المنافس التقليدي الهلال، خصوصاً في ظل احتدام المنافسة في سباق الدوري.



وسرعان ما تحولت التعليقات أسفل التغريدات إلى مساحة سجال بين جماهير الناديين؛ إذ اعتبر بعض أنصار الهلال أن تركيز النصر في منشوراته يعكس انشغاله بالمنافس الأزرق أكثر من الاحتفاء بفوزه ذاته، بينما ردّ أنصار النصر بأن التفاعل الجماهيري المبالغ فيه يثبت التأثير الكبير للنادي في المشهد الرياضي.



ويأتي هذا الجدل في سياق المنافسة الجماهيرية والإعلامية المتصاعدة بين قطبي الكرة السعودية، التي كثيراً ما تمتد من أرض الملعب إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت الحسابات الرسمية للأندية جزءاً من المشهد التنافسي وصناعة الرسائل الإعلامية الموجهة للجماهير.



وتشير دراسات الإعلام الرياضي إلى أن حسابات الأندية الكبرى باتت تستخدم لغة تسويقية وتفاعلية مدروسة لزيادة التفاعل وتعزيز حضور النادي رقمياً، وهو ما يفسر قراءة الجماهير أحياناً بعض العبارات على أنها رسائل تتجاوز إطار النتيجة الرياضية.